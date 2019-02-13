أمير مكة بالنيابة يلتقي علماء وأئمة ومشايخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مكة المكرمة التقى أمير مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم عددا من العلماء والأئمة والمشايخ. وأقام لهم مأدبة غداء في قصر الضيافة بمكة المكرمة، حيث حضر اللقاء أئمة وخطباء المسجد الحرام.



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