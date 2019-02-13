السعودية اليوم / محافظ الأحساء يتقدم المصلين على شهيد الواجب عبدالله الحربي



الأحساء 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

تقدم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، أمس، جموع المصلين الذين أدوا الصلاة على شهيد الوطن في الحد الجنوبي وكيل رقيب عبدالله سعد العلوي الحربي، وذلك بجامع عمر بن الخطاب بمدينة العيون بحضور مدراء الجهات الحكومية والقطاعات العسكرية بالمحافظة.

وقد شيعت جموع غفيرة من المصلين جثمان شهيد الوطن، الذي استشهد أمس الأول في الحد الجنوبي دفاعاً عن دينه ووطنه، بمقبرة النهارش بمدينة العيون.

ونقل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لذوي الشهيد وكيل رقيب عبدالله الحربي، سائلاً الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما شهدت قاعة جمعية العيون الخيرية مقر إقامة العزاء لشهيد الوطن توافد الكثير ممن حضروا لتقديم واجب العزاء والمواساة لذوي الشهيد.

// انتهى //

16:22ت م

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الأحساء 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واستقدم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، أمس، جموع المصلين الذين أدوا الصلاة على شهيد الوطن في الحد الجنوبي وكيل رقيب عبدالله سعد العلوي الحربي، وذلك بجامع عمر بن الخطاب بمدينة العيون بحضور مدراء الجهات الحكومية والقطاعات العسكرية بالمحافظة.وقد شيعت جموع غفيرة من المصلين جثمان شهيد الوطن، الذي استشهد أمس الأول في الحد الجنوبي دفاعاً عن دينه ووطنه، بمقبرة النهارش بمدينة العيون.ونقل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لذوي الشهيد وكيل رقيب عبدالله الحربي، سائلاً الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.فيما شهدت قاعة جمعية العيون الخيرية مقر إقامة العزاء لشهيد الوطن توافد الكثير ممن حضروا لتقديم واجب العزاء والمواساة لذوي الشهيد.// انتهى //16:22ت م0191

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