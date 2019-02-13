السعودية اليوم / إرهابي يسلّم نفسه وإيقاف مهربين في الجزائر



الجزائر 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

سلّم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب شرق الجزائر، وبحوزته مسدس رشاش وكمية من الذخيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية التي اوردت النبأ في بيان اليوم أن قواتها ببرج باجي مختار وتمنراست أوقفت 34 مهرباً، وضبطت شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفع وأغراض أخرى معدة للتهريب.

// انتهى //

16:10ت م

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الجزائر 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسسلّم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب شرق الجزائر، وبحوزته مسدس رشاش وكمية من الذخيرة.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية التي اوردت النبأ في بيان اليوم أن قواتها ببرج باجي مختار وتمنراست أوقفت 34 مهرباً، وضبطت شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفع وأغراض أخرى معدة للتهريب.// انتهى //16:10ت م0177

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