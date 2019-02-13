السعودية اليوم / نائب أمير حائل يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية للتوطين بالمنطقة



حائل 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة الإشرافية للتوطين بالمنطقة رأس صاحب الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة الإشرافية بصالة الاجتماعات بالإمارة اليوم , اجتماع اللجنة لاستعراض مؤشرات التوطين بالمنطقة والتحديات والحلول .

ووجه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن جميع الأعضاء ببذل مزيد من الجهد وتنسيق الأدوار لرفع نسبة مشاركة أبناء المنطقة في العمل بالقطاع الخاص من خلال التأهيل والتدريب وخلق الفرص الوظيفية المناسبة لطالبي العمل ، مؤكدا سموه على أهمية العمل الجاد والمنظم الذي يعود على المنطقة وأبنائها بالفائدة ومتابعة الأنشطة المستهدفة من التوطين وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والرفع بتقارير دورية لمتابعة تلك الأعمال وما تم إنجازه على أرض الواقع .

واستعرض مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد الخطة الإعلامية لبرنامج توطين وخطط التدريب والتأهيل لتوطين الوظائف والأنشطة المستهدفة من أجل زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص العمل اللائقة لأبناء وبنات منطقة حائل في ظل دعم القيادة الحكيمة ومتابعة أمير منطقة حائل وسمو نائبه وحرص معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية .

// انتهى //

15:21ت م

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حائل 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة الإشرافية للتوطين بالمنطقة رأس صاحب الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة الإشرافية بصالة الاجتماعات بالإمارة اليوم , اجتماع اللجنة لاستعراض مؤشرات التوطين بالمنطقة والتحديات والحلول .ووجه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن جميع الأعضاء ببذل مزيد من الجهد وتنسيق الأدوار لرفع نسبة مشاركة أبناء المنطقة في العمل بالقطاع الخاص من خلال التأهيل والتدريب وخلق الفرص الوظيفية المناسبة لطالبي العمل ، مؤكدا سموه على أهمية العمل الجاد والمنظم الذي يعود على المنطقة وأبنائها بالفائدة ومتابعة الأنشطة المستهدفة من التوطين وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والرفع بتقارير دورية لمتابعة تلك الأعمال وما تم إنجازه على أرض الواقع .واستعرض مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد الخطة الإعلامية لبرنامج توطين وخطط التدريب والتأهيل لتوطين الوظائف والأنشطة المستهدفة من أجل زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص العمل اللائقة لأبناء وبنات منطقة حائل في ظل دعم القيادة الحكيمة ومتابعة أمير منطقة حائل وسمو نائبه وحرص معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية .// انتهى //15:21ت م0155

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