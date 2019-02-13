السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي العضو المنتدب لشركة "أكوا باور" المطورة والمستثمرة لتوليد الطاقة ومحطات تحلية المياه



عمان 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي اليوم، العضو المنتدب لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" ثامر الشرهان، والرئيس التنفيذي للشركة نديم رضوي، ومدير تطوير الأعمال محمد نحاس.

وتأتي الزيارة لاطلاع سموه على أعمال ومشاريع الشركة المستقبلية في أعمال توليد الطاقة في الأردن، مثمنًا ما تقوم به الشركة من أعمال تقوم على خدمة وتطوير أعمال الطاقة لدى الأردنيين، علماً بأن "أكوا باور" تعد الشركة

// انتهى //

15:10ت م

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عمان 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي اليوم، العضو المنتدب لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" ثامر الشرهان، والرئيس التنفيذي للشركة نديم رضوي، ومدير تطوير الأعمال محمد نحاس.وتأتي الزيارة لاطلاع سموه على أعمال ومشاريع الشركة المستقبلية في أعمال توليد الطاقة في الأردن، مثمنًا ما تقوم به الشركة من أعمال تقوم على خدمة وتطوير أعمال الطاقة لدى الأردنيين، علماً بأن "أكوا باور" تعد الشركة السعودية الرائدة عالمياً في تطوير وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه.// انتهى //15:10ت م0149

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.