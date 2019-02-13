شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يستقبل المستشار نزار العلولا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:18 مساءً, 13 فبراير 2019 م المناطق - واس استقبل فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

ونقل المستشار العلولا خلال الاستقبال للرئيس اللبناني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتهانيهما بمناسبة تشكيل حكومة لبنان الجديدة، مؤكداً دعم المملكة العربية السعودية لأمن واستقرار لبنان وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، حمل الرئيس عون المستشار العلولا، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -، مشدداً على حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري. // انتهى //



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الرئيس اللبناني يستقبل المستشار نزار العلولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.