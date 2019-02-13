شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن تعمد إيذاء حيوان بجازان والان نبدء بالتفاصيل



< Previous PageNext Page > ألقت شرطة جازان القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لقيامه بتعمد إيذاء حيوان ، وتتخذ الإجراءات النظامية بشأنه.

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