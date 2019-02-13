شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فئات جديدة بجائزة التعليم للتميز والان نبدء بالتفاصيل

كشف وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد بن محيا الحيسوني عن إضافة أربع فئات جديدة لجائزة التعليم للتميز في الدورة العاشرة، تمثلت في فئة رائد التعليم، والتجارب والمبادرات النوعية، والمنتج الإعلامي، والموظف الإداري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحيسوني اليوم للحديث عن جملة من تفاصيل الجائزة في موسمها العاشر، جائزة التعليم للتميز للدورة التاسعة للعام الدراسي 1438 / 1439هـ ، وخلال المؤتمر ، وأشار فيه إلى المعايير المبنية عليها عمليات تحكيم الجائزة في جميع فئاتها، ذات شمولية لجوانب الأداء، مدعمة بالوثائق والدلائل والشواهد وإحصائيات بيانية توضيحية يعززها زيارات ميدانية ومقابلات شخصية للمرشحين.

وختم بالإشارة إلى حفل الجائزة في دورتها التاسعة، عادّه تتويج لجهود كوكبة من الطلاب و التربويين و المؤسسات التربوية في الميدان لعام مضى، إذ ينتظر أن يحتفى بـ 114 تربويًا وتربويةً و طالبًا و طالبةً، وتكريمهم لوصولهم إلى للتصفيات النهائية للجائزة، بعد أن خضعوا لجولات تحكيمية دقيقة وموضوعية، وبإشراف دقيق من الأمانة العامة للجائزة ، مضيفاَ أن الجائزة تهدف إلى تشجيع فئات المجتمع التربوي من طلاب، ومعلمين، ومرشدين، ومدارس، ومشرفين بنين و بنات و مشروعات تطوعية و إدارات تعليمية و إبراز منجزاتهم، والتحفيز للأداء التربوي الأمثل بصفة مستمرة.