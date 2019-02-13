شكرا لقرائتكم 5000 ريال غرامات تسجلها لجنة مكافحة التدخين بحفرالباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - حفرالباطن

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة حفرالباطن عدداً من المخالفات لاستخدامات التبغ وبيع المعسل في إحدى نوافذ البيع، وتم تحصيل الغرامات طبقاً للتنظيمات المتعلقة بهذا الشأن.

وسجلت المخالفات التي تم رصدها قيام بعض المحلات ببيع معسل غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، حيث تم تسجيل غرامات مالية لهذه المخالفات بلغت 5000 ريال.

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وكانت الصحة في حفرالباطن دشنت الأسبوع الماضي عيادة جديدة لمكافحة التبغ بمستشفى القيصومة ليصبح عدد العيادات 15 عيادة موزعة بين المستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة لثلاث عيادات متنقلة في الجهات التعليمية في المحافظة.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بدأت هذا الأسبوع عملية مسح ميداني للمنازل في حفرالباطن؛ بهدف معرفة نسبة استخدام التبغ وتقييم التدخلات التي تكافح انتشاره، وتستمر لمدة شهرين.

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