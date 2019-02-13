شكرا لقرائتكم النعيم: الشراكة بين الصحة والقطاع الخاص هدف للتحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نيابة عن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، دشن وكيل وزارة الصحة المهندس عبدالله النعيم، ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية أمس بالرياض.

وعدّ النعيم خلال كلمته أن الشراكة بين الوزارة والقطاع الصحي الخاص هدف إلى تحول وطني ورؤية عميقة هي رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيراً في ذات الصدد إلى تضافر وتكامل الجهود الحكومية والخاصة على حدٍ سواء.

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ولفت النعيم إلى وجود الكثير من الدعم والتعاون بين الجهات ذات العلاقة لتنظيم ومتابعة القطاع الصحي التجميلي على مستوى المملكة، إضافة لدعم الوزارة للطب التكميلي التجميلي والعلاجي الذي بات حاجة في أوساط المجتمع السعودي.

يشار إلى أن الملتقى يفتح أبوابه يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء مجانا للجنسين على مدى 3 أيام، ويتضمن الملتقى إطلاق مجموعة من ورش العمل المتخصصة برفع الوعي في جوانب التغذية واللياقة وتعزيز الصحة.

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