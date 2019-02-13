شكرا لقرائتكم المغامسي: محمد بن سلمان هو رجل الدولة وحامي حمى البيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد الداعية الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو حامي حمى بيت الله الحرام.

ونشر المغامسي صورة من زيارة ولي العهد للحرم المكي قبل يومين لتفقد مشاريع التوسعة وعلق عليها بالقول:” حول بيت لله معظم مبارك ،وفِي ساعة من جوف الليل مباركة يطوف الأمير محمد بن سلمان .. هذا بعون الله رجل الدولة وحامي حمى البيت.. فاللهم قوِّ عزيمته وبارك في مسيرته وأيده بالبطانة الصالحة التي تعينه إذا ذكر وتُذكِّرهُ إذا نسي يَاذَا الجلال والإكرام “.

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