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شكرا لقرائتكم أرامكو توقع اتفاقية مع STC لتركيب الألياف البصرية في 9500 منزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
وقعت شركة الاتصالات السعودية STC مع أرامكو السعودية، اتفاقية لتركيب وتشغيل شبكة الألياف البصرية FTTH لـ9500 منزل في المجمعات السكنية التابعة لأرامكو السعودية في كل من الظهران، ورأس تنورة، وبقيق، والعضيلية.
ووقّع الاتفاقية، التي تمتد لـ 15 سنة، كلٌ من نائب الرئيس المكلف لقطاع المستهلك ، منذر أبا الخيل، ونائب الرئيس لتقنية المعلومات في أرامكو السعودية، المهندس يوسف العليان، بحضور النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، المهندس أحمد بن عبدالرحمن السعدي، والنائب الأعلى للرئيس لوحدة المستهلك في STC المهندس عليان بن محمد الوتيد.
وأكدت الاتصالات السعودية أنها مستمرة في أعمال تنفيذ شبكة الألياف البصرية FTTH “الفايبر” بشكل متواصل في جميع أرجاء المملكة، حيث تقدم شبكة الفايبر سرعات الإنترنت الفائقة تصل إلى 300 ميجا وبسهولة في عملية النفاذ للشبكة، بما يواكب أفضل التقنيات في هذا المجال.
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