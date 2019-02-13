كيفية التاكد من صلاحية الإقامة برقم الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية

يبحث الكثير عن كيفية التاكد من صلاحية الإقامة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أنه هناك ملايين من المصريين المغتربين داخل السعودية وغيرهم من جميع البلاد العربية، وكلهم يبحثون عبر بوابة أبشر عن صلاحية الاقامة وميعاد تجديدها تفادياً لحدوث أى مشاكل قانونية، ونحن فى “نجوم مصرية” نكتب لكم هذا المقال استكمالاً لما بدأناه باهتمامنا بالشأن السعودي وشأن المغتربين المقيمين هناك، ونوضح لكم خلال هذه المقالة كيفية التاكد من صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر بوابة أبشر، فتابعونا.

كيفية التاكد من صلاحية الإقامة

تتطور المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ هذه الفترة فى جميع المجالات، وقد لحق هذا التطور بالوزارات وتقديها لأبرز الخدمات للمواطنين بطريقة بسيطة، فقد قدمت وزارة الداخلية السعودية وبوابة أبشر الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني لا يتطلب منك أي جهد، ونوضح لكم خطوات كيفية التاكد من صلاحية الإقامة كالتالى:

قم بالدخول الى بوابة أبشر الإلكترونية .

. ادخل على الإستعلامات الإلكترونية.

اختر خدمة الإستعلام عن الإقامة.

ادخل البيانات المطلوبة وخاصة رقم الإقامة.

انت الآن تستطيع رؤية جميع بيانات إقامتك.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت