رابط التقديم في وظائف وزارة التعليم على لائحتي بند الأجور والمستخدمين

ما بين وقت وآخر تقوم وزارة التعليم السعودي بإصدار منشور عن فرص وظيفية متاحة لديها للمواطنين بالمملكة وخلال هذه الأيام أعلنت الوزارة عن توافر عدد من الفرص الوظيفية على لائحتي ( بند الأجور والمستخدمين ) لمواطني المملكة من الرجال والنساء، مع تحديد مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تحددها إدارة الموارد البشرية بالوزارة.

والفرص المتاحة كما أعلن عنها الأستاذ/ مبارك العصيمي المتحدث الرسمي بالوزارة هي ( مراسل مكتبي ومراسلة مكتبية وسائقين )، ويتم توافرها وإتاحتها للجنسين، ويكون العمل في ديوان الوزارة وقطاعاتها المنتشرة بأنحاء المملكة.

رابط التقديم في وظائف التعليم

يتم استقبال الوزارة لطلبات المتقدمين بدآ من يوم الأحد 12 /6 إلى نهاية يوم الخميس الموافق 6/16، ويتم التقدم خلال 5 أيام من تاريخ الإعلان من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني

الشروط والمواصفات المطلوبة لشغل الوظائف المعلنة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصل ومنشأ.

أن يكون عمر المتقدم (20) عام ولا يقل عن ذلك ولا يزيد عن (50) عام وقت التقدم للوظيفة المعلنة.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في آي قضية مخلة بالأمانة والشرف.

أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة وأن يكون معه شهادة الثانوية العامة وليس أعلي من ذلك.

أن يتمتع المتقدم باللياقة الطبية ومعه ما يثبت ذلك.

أن يكون المتقدم من ساكني مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أن يجتاز المتقدم للمقابلة الشخصية التي تجري له.

أن يكون المتقدم من المسجلين على نظام ( ساعد ) بوزارة الخدمة المدنية.

أن المتقدم لوظيفة سائق ألا يقل سنه عن (18) عام وقت التقديم.

أن يكون مع المتقدم لوظيفة سائق رخصة قيادة سارية المفعول وقت التقديم للوظيفة.

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