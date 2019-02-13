سكني 2019 تطرح أسماء مستفيدي الدعم دفعة واحدة بالتعاون من وزارة الإسكان بالسعودية وصندوق التمويل...

تطرح وزارة الإسكان عدد من الوحدات السكنية كل شهر بالتعاون مع صندوي التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية وذلك تباعا لبرنامج ” سكني 2019″، وخلال يوم 15 من شهر فبراير سوف يتمكن حوالى 200 ألف شخص من الاستفادة من 6 خيارات تقدمه وزارة الإسكان بالسعودية وتشتمل على وحدات سكنية وتمويل عقاري وأراضي مجانية ووحدات تحت الإنشاء و قروض عقارية والبناء الذاتي، وذلك حيث ان سكني قام بطرح جميع أسماء المستحقين في دفعة واحدة خلال يوم 15 يناير الماضي لسرعة إنجاز جميع الإجراءات التي تساعد جميع المستحقين من استلام وحداتهم في أسرع وقت.

سكني 2019

ويذكر أن سكني 2019 في ختام تعاملاته خلال 2018 قد قدم ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية تم تملكيها لجميع المستحقين خلال الفترة المحددة، أما هذا العام قد اشتملت على العديد من العروض التي يمكن الاختيار منها مايناسب المواطن سواء البناء الذاتي أو القروض أو السوق الجاهزة.

واسرعت وزارة الإسكان في السغودية على سرعة تقديم 200 ألف مستفدي مشتمل على 100 ألف قرض عقاري مدعوم الأرباح خلال عام 2019 دفعة واحدة.