شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يعقد اجتماعاً لمعالجة المواقع المتضررة بيئياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عقد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً لمعالجة المواقع المتضررة بيئياً، بحضور أمين جدة صالح التركي، والرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، وعدد من الجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي.

واستعرض محافظ جدة مع الحضور عدداً من المواقع المتضررة بيئياً وكيفية معالجة أوضاعها بالشكل العلمي المدروس، مشدداً على أهمية التعاون من أجل الحفاظ على بيئة جدة نقية ونظيفة والإبلاغ عن كل ضرر يمسّ المحافظة بيئياً.

ودعا الأمير مشعل بن ماجد إلى حصر المواقع بحسب درجة الضرر البيئي ومعالجتها على الفور بتكاتف الجهات ذات العلاقة، مشدداً على أهمية الالتزام بما نوقش في الاجتماع للحفاظ على البيئة بكافة جنباتها.

حضر الاجتماع مسؤولو وحدة أعمال المياه بجدة وقطاع حرس الحدود بالمحافظة.