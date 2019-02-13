شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الإشراف التربوي بـ«سراة عبيدة» يختتم أعماله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

اختتمت اليوم (الأربعاء) أعمال ملتقى الإشراف التربوي الخامس، والتي أقيمت فعاليات على مسرح إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، بحضور مدير التعليم الدكتور ملفي العتيبي. وقد تضمنت فعاليات اليوم الثاني والأخير 10 أوراق علمية وورشتي عمل، شارك فيها مجموعة من المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس ومعلمين وطلاب من مدارس المحافظة التعليمية.

وقد اشتملت على عدة موضوعات تناولت التحصيل الدراسي ومشروع حصة التميز والإبداع وكذلك الاختبارات التحصيلية وتقنية الواقع المعزز وتوظيفها في التعلم وتطبيقات حول دمجها وتعزيز السلوك الإيجابي. بعد ذلك تُليت التوصيات الختامية للملتقى والتي كان من أبرزها اتخاذ الحلول المناسبة والمتنوعة لتحسين مستويات التحصيل الدراسي، وتطوير كفايات المعلمين والمعلمات التدريسية، وأهمية الشراكة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في تشخيص واقع التحصيل العلمي وتحدياته، ووضع معايير لمراقبة التعلم وتحديد الصعوبات والحلول العلاجية، والاستفادة من التجارب الدولية، ودراسة مخرجات مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي، وتطوير عمل القيادة المدرسية وآليات الإشراف والمتابعة الفنية لقائد المدرسة والمشرف التربوي، إضافة إلى مقترحات حول تنويع أساليب التقويم التربوي وتفعيل ممارسات التقويم البنائي والتقويم البديل، فيما تم تكريم المشاركين واللجان العاملة.