شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يرعى حفل تتويج الفائزين بجائزة جدة للإبداع.. الثلاثاء القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، الثلاثاء القادم الحفل الختامي وإعلان وتتويج الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع بنسختها الثانية للعام 1440هـ، ضمن ملتقى مكة الثقافي الثالث تحت شعار «كيف نكون قدوة» وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.

ويأتي ذلك بعد افتتاح الأمير مشعل بن ماجد للجائزة بنسختها الحالية بمنتصف شهر محرم الماضي بعدما لاقت إقبالًا وتنافسًا على مختلف مجالاتها بنسختها الماضية واستكمالًا لاكتشاف وتحفيز المبدعين والمبدعات.

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واستقبلت الجائزة عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة الماضية (242) مبادرةً بمجالاتها الستة حيث تم تحكيمها حتى وصلت إلى (18) مبادرة يحتضنها معرض مصاحب انطلق مطلع الأسبوع الحالي بردسي مول وسيستمر حتى يوم غدٍ (الخميس) بهدف عرض تلك المبادرات.

وتصنف جائزة الإبداع بمحافظة جدة بالنسخة الحالية إلى ستة مجالات تشمل الإبداع في الحج والعمرة، والحكومي، والأمني، والمجتمعي «الربحي وغير الربحي»، والأفراد فيما أشار محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للجائزة في وقت سابق أن جائزة جدة للإبداع تقدر العمل المبدع والرؤية الجديدة 2030، وتساهم في تطوير ونماء جدة وهي فرصة لتكريم المبدعين والمجتمع.

من جهته أوضح رئيس اللجنة الإشرافية الدكتور أسامة طيب أن اللجنة قامت بعدة لقاءات تعريفية بالجائزة مقدما شكره لمحافظ جدة على دعمه المتواصل للجائزة وحرصه لظهورها بالشكل المثري وما يستحقه أهالي جدة.