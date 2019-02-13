شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الترشيح لجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، فتح باب الترشح للجائزة بفئتيها «المخترعين» و«الموهوبين» في دورتها السادسة 1441/1440، اعتباراً من يوم الأحد 7 جمادى الأولى 1440 الموافق 13 يناير 2019 ويستمر حتى 24 رمضان 1440 الموافق 29 مايو 2019.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة، أن استقبال الترشيحات يقتصر على التخصصات العلمية والتقنية سواء المقدمة من الأفراد أو الجهات، وسيكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المميزين في المجالات العلميّة، والتقنيّة، والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع لديهم، وتحفيز المواهب والقدرات على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة؛ للتحول إلى مجتمع حيوي معرفيّ، واستثمار طاقاته المثمرة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.

يُذكر أن الجائزة منذ استحداثها عام 1431 استكملت خمس دورات، فاز بها 33 موهوباً و37 اختراعاً، وقد تم تصنيف الموهوبين من الدورة الرابعة إلى ثلاث فئات عمرية (ما دون 18 عاماً، وما بين 18 - 25 عاماً، وما فوق 25 عاماً) رغبة في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للتنافس على الجائزة، ومنح الفائزين منهم مكافأة مالية وميدالية وشهادة استحقاق.