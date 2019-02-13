شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لجانٍ هرّب حبوباً محظورة في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب محظورة بمنطقة تبوك. أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب محظورة بمنطقة تبوك. وقالت وزارة الداخلية في بيانها: بفضل من الله تم القبض على المدعو/ طلال عبدالله النوافلة (أردني الجنسية) عند قيامه بتهريبه كمية من الحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وإحالته إلى المحكمة، وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وتم تنفيذ حكم القتل بالجاني اليوم في منطقة تبوك.



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