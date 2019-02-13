شكرا لقرائتكم خبر عن الصمعاني يوجه بالتوسع في خدمات كتابة العدل الثانية بشمال الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتوسع في الخدمات التي تقدمها كتابة العدل الثانية بشمال الرياض لتصبح شاملة لأعمال كتابات العدل.

ونص التوجيه على أن يكون مسماها كتابة العدل بشمال الرياض واختصاصها توثيق العقود وضبط الإقرارات، إضافة إلى منح صلاحية تقديم خدمات التوثيق العقارية كالإفراغات.

وجاء توجيه الوزير بناء على ما تقتضيه الأنظمة والتشريعات، وبناء على ما يتطلبه تطوير العمل في كتابة العدل الثانية بشمال الرياض بتعديل اختصاصاتها، بإضافة أعمال توثيق الأولى لها.

كما وجه وزير العدل بإضافة أعمال توثيق انتقال ملكية العقارات، والرهون وفكها، وقبول المنح السكنية والزراعية، وقسمة التراضي بين البالغين، بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.