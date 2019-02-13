شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة يقلد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

قلد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء) عددا من ضباط قيادة حرس الحدود بالمنطقة رتبهم الجديدة، بحضور قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطالله العتيبي، بعد صدور الموافقة السامية على ترقيتهم من رتبة عقيد إلى رتبة عميد.

وهنأ أمير منطقة جازان بالنيابة المشمولين بالترقية، متمنياً لهما التوفيق في الأعمال المناطة بهم، منوهاً بدور رجال الأمن وحرس الحدود وعملهم المتواصل في خدمة المواطن، وحماية دينهم ووطنهم، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، والدفاع عن مقدراته ومكتسباته.

من جانبهم، رفع الضباط المرقون خالص شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية، وأمير منطقة جازان بالنيابة، على تقليدهم برتبهم الجديدة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالثقة الغالية، التي تعد دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتضحية في خدمة الدين ثم الملك والوطن.