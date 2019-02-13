شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستعرض العلاقات والتعاون الأمني مع وزير داخلية عمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الأربعاء)، وزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي.

ونقل البوسعيدي لخادم الحرمين الشريفين، تحيات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فيما أبدى خادم الحرمين تحياته لسلطان عمان.

Advertisements

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية وأهمية التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره من الجانب العماني، وكيل وزارة الداخلية المهندس خالد البوسعيدي، ومساعد المفتش العام للشرطة للعمليات اللواء حمد الحاتمي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد البوسعيدي.