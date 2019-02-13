شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من مواطن قتل آخر طعناً ومثل بوجهه في نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة نجران.

وأوضح بيان وزارة الداخلية إقدام/ علي بن مانع بن علي آل مردف (سعودي الجنسية) على قتل/ يحيى بن صالح بن حسين اليامي (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه عدة طعنات ما أدى إلى وفاته والتمثيل به وتشويه وجهه وقطع أنفه وفصله عن قاعدته بعد قتله.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمدينة نجران في منطقة نجران.