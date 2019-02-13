ولي العهد والرئيس الفلسطيني يبحثان مستجدات الأوضاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جرى خلاله استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والوفد الرسمي المرافق للرئيس الفلسطيني.