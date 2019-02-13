خادم الحرمين يستقبل وزير داخلية عمان ويستعرض معه العلاقات الأخوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم وزير الداخلية بسلطنة عمان، حمود بن فيصل البوسعيدي الذي نقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات سلطان عمان قابوس بن سعيد، فيما أبدى الملك سلمان تحياته له.

Advertisements

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية وأهمية التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.

كما حضره من الجانب العماني وكيل وزارة الداخلية المهندس خالد البوسعيدي، ومساعد المفتش العام للشرطة للعمليات اللواء حمد الحاتمي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد البوسعيدي.