، مبتعثة سعودية تفوز بجائزة التميز الدولية للأبحاث ،

محمد بن مسعود - الدمام - أهم جائزة عالمية وتمنحها منظمة في التربية الخاصة

فازت المبتعثة من جامعة الملك سعود الدكتورة أسيل سليمان السحيباني، بجائزة التميز الدولية للأبحاث، والتي تعد أهم جائزة عالمية تقدم من قبل منظمة في مجال التربية الخاصة مجلس الأطفال الاستثنائيين CEC.

وتم ترشيح "السحيباني" لجائزة التميز؛ إثر حصولها على جائزة أفضل أطروحة دكتوراه من جامعة جورج ميسون الأمريكية عام 2018. وناقشت الرسالة أدوات قياس ذوي الإعاقة الفكرية وصعوبات التعلم وتطبيقها على البيئة السعودية.

وعادت الدكتورة "السحيباني" لتعمل أستاذاً مساعداً في الجامعة، ولها العديد من البحوث المنشورة في مجلات عالمية، وشاركت في عدد من المؤتمرات العالمية.