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تصوير أحمد المحسن: نظم الدفاع المدني بحائل، صباح اليوم الأربعاء، تجربة فرضية في سد رميض بعقدة جنوب غرب حائل ٢٠ كلم، بمشاركة الجهات ذات العلاقة الصحية والأمنية والتطوعية؛ للوقوف على كفاءة واستعداد أفراد الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة؛ لمواجهة حوادث السدود بفترات الأمطار أو غيرها.
شارك بالفرضية غوّاصو الدفاع المدني، وفرقة إطفاء وفرقة إنقاذ، وسيارة سلالم، وسيارة الكمامات، وقوارب، وسيارات إشراف وقائي وسيارة الغوص، وسيارة التدخل، فيما شاركت الجهات الأمنية الأخرى ممثلة بشرطة حائل والمرور وقوة المهمات والواجبات الخاصة.
وشارك "تعليم حائل" ممثلاً في كشافة التعليم، فيما شارك في الفرضية عدد من المستوصفات والمستشفيات الخاصة بالمنطقة.
وعلى مستوى الفرق التطوعية، شارك فريق "ساعد" للإنقاذ بثمانية أعضاء مثلوا الفريق في عملية الإنقاذ.
جدير بالذكر أن هذه التجربة تهدف إلى زيادة الكفاءة لدى أفراد الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة؛ لمواجهة حوادث السدود سواء في فترات الأمطار أو غيرها، وكذا زيادة كفاءة الغواصين وممارسة أعمالهم بشكل مستمر.
"مدني حائل" ينفذ تجربة فرضية بسد رميض لمواجهة حوادث السدود
تصوير أحمد المحسن: نظم الدفاع المدني بحائل، صباح اليوم الأربعاء، تجربة فرضية في سد رميض بعقدة جنوب غرب حائل ٢٠ كلم، بمشاركة الجهات ذات العلاقة الصحية والأمنية والتطوعية؛ للوقوف على كفاءة واستعداد أفراد الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة؛ لمواجهة حوادث السدود بفترات الأمطار أو غيرها.
شارك بالفرضية غوّاصو الدفاع المدني، وفرقة إطفاء وفرقة إنقاذ، وسيارة سلالم، وسيارة الكمامات، وقوارب، وسيارات إشراف وقائي وسيارة الغوص، وسيارة التدخل، فيما شاركت الجهات الأمنية الأخرى ممثلة بشرطة حائل والمرور وقوة المهمات والواجبات الخاصة.
وشارك "تعليم حائل" ممثلاً في كشافة التعليم، فيما شارك في الفرضية عدد من المستوصفات والمستشفيات الخاصة بالمنطقة.
وعلى مستوى الفرق التطوعية، شارك فريق "ساعد" للإنقاذ بثمانية أعضاء مثلوا الفريق في عملية الإنقاذ.
جدير بالذكر أن هذه التجربة تهدف إلى زيادة الكفاءة لدى أفراد الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة؛ لمواجهة حوادث السدود سواء في فترات الأمطار أو غيرها، وكذا زيادة كفاءة الغواصين وممارسة أعمالهم بشكل مستمر.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
03:40 PM
بمشاركة عدة جهات بينها المرور والشرطة وقوات المهام الخاصة
تصوير أحمد المحسن: نظم الدفاع المدني بحائل، صباح اليوم الأربعاء، تجربة فرضية في سد رميض بعقدة جنوب غرب حائل ٢٠ كلم، بمشاركة الجهات ذات العلاقة الصحية والأمنية والتطوعية؛ للوقوف على كفاءة واستعداد أفراد الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة؛ لمواجهة حوادث السدود بفترات الأمطار أو غيرها.
شارك بالفرضية غوّاصو الدفاع المدني، وفرقة إطفاء وفرقة إنقاذ، وسيارة سلالم، وسيارة الكمامات، وقوارب، وسيارات إشراف وقائي وسيارة الغوص، وسيارة التدخل، فيما شاركت الجهات الأمنية الأخرى ممثلة بشرطة حائل والمرور وقوة المهمات والواجبات الخاصة.
وشارك "تعليم حائل" ممثلاً في كشافة التعليم، فيما شارك في الفرضية عدد من المستوصفات والمستشفيات الخاصة بالمنطقة.
وعلى مستوى الفرق التطوعية، شارك فريق "ساعد" للإنقاذ بثمانية أعضاء مثلوا الفريق في عملية الإنقاذ.
جدير بالذكر أن هذه التجربة تهدف إلى زيادة الكفاءة لدى أفراد الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة؛ لمواجهة حوادث السدود سواء في فترات الأمطار أو غيرها، وكذا زيادة كفاءة الغواصين وممارسة أعمالهم بشكل مستمر.
، "مدني حائل" ينفذ تجربة فرضية بسد رميض لمواجهة حوادث السدود ،
المصدر : الخليج 365
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