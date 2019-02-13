محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي، المقدم محمد بن فازع اللحياني رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر السامي بترقيته. وأعرب "اللحياني" عن سعادته بهذه الترقية التي عدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمةً الدين، ثم المليك، والوطن. تقليد "اللحياني" رتبته الجديدة "عقيد" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13 قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي، المقدم محمد بن فازع اللحياني رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر السامي بترقيته. وأعرب "اللحياني" عن سعادته بهذه الترقية التي عدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمةً الدين، ثم المليك، والوطن. Advertisements 13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440 03:25 PM قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي، المقدم محمد بن فازع اللحياني رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر السامي بترقيته. وأعرب "اللحياني" عن سعادته بهذه الترقية التي عدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمةً الدين، ثم المليك، والوطن. ، تقليد "اللحياني" رتبته الجديدة "عقيد" ،

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