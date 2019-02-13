، "أمانة العاصمة المقدسة" تعلن بدء إنشاء مسلخ غرب مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقام على مساحة 50 ألف م2 بالتعاون مع القطاع الخاص

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إطلاق مشروع مسلخ غرب مكة الدائم على طريق "جدة- مكة " القديم على مساحة نحو 50 ألف متر مربع، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

يأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم، من خلال وضع استراتيجية لتطوير المسالخ البلدية في مكة المكرمة.

ويتميز المشروع بموقعه داخل حد الحرم وعلى طريق جدة- مكة القديم، وقربه من الخط السريع، وهو ما يجعله سهل الوصول لساكني مدينة مكة المكرمة وزوارها من جميع أنحاء العالم.

ويعد المسلخ نموذجياً، وذلك من ناحية تشغيله بشكل آلي وبأفضل التقنيات، ووفق معايير بيئية وصحية عالمية توفر أرقى الشروط الصحية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمسلخ 1000 رأس غنم/ ساعة، و100 رأس من الجمال والأبقار يومياً.

ومن المتوقع أن يستغرق وقت الذبيحة الواحدة حتى تتم عملية الاستلام نحو 10 دقائق فقط، شاملة إجراءات الكشف البيطري والذبح والسلخ والتقطيع حتى عملية التسليم.

وينقسم المسلخ الرئيس الجديد إلى قسمين، الأول هو قسم صالات الذبح العلوي بمساحة 9200 متر مربع، والذي يتكوّن من الآلات والمعدات الحديثة المتطورة للذبح بطريقة آلية حديثة ومزودة بأجهزة كهربائية كبيرة لتقطيع الجمال والأبقار، ويحتوي أيضاً على منطقة غسيل وتعقيم أدوات وملابس الجزارين قبل الدخول إلى صالات الذبح.

أما القسم الثاني "الأرضي" فهو على مساحة 1300متر مربع، وقد تم تخصيصه للتخلص من المخلفات وفرزها عن موقع الذبح بأعلى المواصفات الصحية والمعايير البيئية.

ويتضمّن مرافق مساندة مثل مسجد بمساحة 150 متراً مربعاً، ويتسع لـ250 مصلياً، وكافتيريا ومناطق خضراء ومحالّ تجارية.

ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال شهر يونيو 2019 ويمكن تشغيله لموسم الحج القادم.