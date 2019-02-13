، "هدف": المتقدمون تجاوزوا المليون.. و57% تعاقدوا قبل انتهاء التجربة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقاء لمدير الصندوق على طاولة الحوار الأكاديمي بجامعة المؤسس

كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أ.د محمد السديري، أن المتقدمين للتوظيف عبر بوابة طاقات أكثر من مليون مسجل وذلك خلال لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي الذي عُقِد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وقال "السديري": بالطبع ليس الجميع ممن يبحثون عن عمل، بل هناك من غير الخريجين من يبحث عن فرصة وظيفية أفضل.

وأضاف: هذه البوابة لا تكتفي باستقطاب الشباب فقط، بل هناك الشركات التي تقتنص المميزين من خلالها لتوظيفهم.

وأردف قائلاً: الصندوق يعمل على تمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص من حيث التأهيل والتدريب وتقديم المعرفة في شتى المجالات لزيادة الفعالية وزيادة رأس المال البشري النوعي.

ولفت إلى حرص "هدف" على إبرام الشراكات غير الربحية مع القطاع الخاص، وقال: نتحد في بناء المعاهد ونساعد في بنائها وتنظيمها ونساهم مالياً في دفع تكاليف المتدربين لطيلة 24 شهر، وحققنا نجاحاً كبيراً في قطاعي التعدين والصناعة.

وأضاف: علاقة الصندوق مع الشباب تبدأ مبكراً من خلال المرحلة الثانوية والدراسة الجامعية، ثم يعمل على التدريب والتأهيل، وأيضاً يقدم دعماً للشخص بعد التوظيف ويقدم دعماً موازياً للمنشآت.

واستطرد: نحن لا نكتفي بتوظيف الشباب بل بتنمية مهاراته وتحويله من موظف لقيادي في منظومته.

وتابع "السديري": أصعب مرحلة تواجه الشباب تكمن فيما بعد التخرج من الثانوية العامة، ونحن نعمل على مدّ يد العون من خلال معرفة اتجاه السوق في التوظيف، والمهارات المطلوبة، والرغبات الموجودة لديك هذه عناصر مهمة.

وذكر أن الرحلة مع "هدف" تبدأ مع الإرشاد المهني "سبل"، قائلاً: إجراء اختبار ميول منذ البداية يختصر الزمن والاستثمار، وهذا عمل بوابة "إرشاد"، حيث تقدم عدداً من الاختبارات لتحديد ميول المتقدم.

وأضاف: لا نكتفي بذلك، بل نوضح له المسار الوظيفي بما في ذلك الأجور، وأين سيصل المتقدم في حال اختياره لهذا التخصص.

ولفت إلى وجود "دروب" وهي منصة إلكترونية بالتدريب على رأس العمل، وقال: يستطيع أي شاب وشابة التسجيل فيها، والاستفادة مما تقدمه، حيث نقدم دورات تدريبية إلكترونية يوجد فيها مسارات تدريبية متنوعة وفيها شهادات مهنية واحترافية.

وأردف بقول: نشارك في دفع الفواتير الخاصة بالشهادات المهنية الاحترافية، ونعمل على تطوير هذا الرافد من خلال الإسهام في الدفع منذ البداية في حال رغب المتقدم.

وأكد "السديري" أن عقد مثل هذه الشراكات مع القطاع الخاص من خلال دفع مكافأة تدريبية للشاب لمدة ستة أشهر حقق نجاحاً كبيراً من خلال توقيع هذه القطاعات لعقود مع 57% قبل مدة التدريب.

وأعلن عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات تهدف لإنشاء مراكز خاصة بالتوظيف، وقال: ما زلنا في طريقنا لعقد مزيد من الاتفاقيات.

واختصر "السديري" برنامج "تسعة أعشار" بأن فكرته قائمة على دعم الريادي، بقوله: بدلاً من أن تحصل على وظيفة ندعمك لإنشاء شركة خاصة تقودها وتوظف غيرك من الخريجين.

وتطرق للحديث عن بوابة "توافق" التي تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لأبناء الوطن من أصحاب الهمم العالية.

وأضاف: بالطبع هي فئة غالية على قلوبنا، ومن حقها علينا أن تجد بيئة عمل مناسبة.

وأردف: نحن ضد التوظيف الوهمي الذي يمثل حرقاً للشاب، وقبل ذلك حرقاً للوطن ومقدراته.

واختتم بالقول: نحن نساعد بدفع نساعد من يريد في القطاع الخاص بدفع أربعة آلاف ريال لتوظيف الخريج وتدريبه، والمبلغ شامل التدريب، حيث نلزمه بتوظيف الشاب في المكان الذي يريده.