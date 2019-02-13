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قام أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بزيارة لمقر رفحاء، ونوّه بما تحظى به القوات العسكرية كافة من دعم ورعاية من لدن القيادة الرشيدة.
ونقل الأمير "فيصل" لمنسوبي القوة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأشار إلى كفاءة وبسالة رجال القوات العسكرية من جميع القطاعات، والمرابطة على الحدود، الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن.
وقال أمير المنطقة في كلمته: يتجدد فخرنا بكم، واعتزازنا ببطولاتكم وانتصاراتكم، فلكم تحية إجلال وإكبار وتقدير على ما تقدمونه من تضحيات بطولية في ميدان الشرف والعزة والمجد.
وسأل أمير منطقة الحدود الشمالية، الله العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه.
وكان في استقباله في ميدان العرض العسكري لدى وصوله إلى مقر قوة رفحاء، قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني وعدد من القيادات العسكرية.
وفور وصول الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، عُزِف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، وألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.
وألقى قائد القوة الشمالية كلمته التي عبر فيها عن سعادته بزيارة أمير منطقة الحدود الشمالية، وما استمعوا إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمدهم بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والمواطن.
إثر ذلك توجه أمير المنطقة إلى صالة الإيجاز لقيادة القوة، واطلع على إيجاز مرئي لمهمة قيادة القوة.
في زيارته لقوة رفحاء.. أمير الشمالية: تحية إجلال على بطولاتكم بالميدان
قام أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بزيارة لمقر رفحاء، ونوّه بما تحظى به القوات العسكرية كافة من دعم ورعاية من لدن القيادة الرشيدة.
ونقل الأمير "فيصل" لمنسوبي القوة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأشار إلى كفاءة وبسالة رجال القوات العسكرية من جميع القطاعات، والمرابطة على الحدود، الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن.
وقال أمير المنطقة في كلمته: يتجدد فخرنا بكم، واعتزازنا ببطولاتكم وانتصاراتكم، فلكم تحية إجلال وإكبار وتقدير على ما تقدمونه من تضحيات بطولية في ميدان الشرف والعزة والمجد.
وسأل أمير منطقة الحدود الشمالية، الله العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه.
وكان في استقباله في ميدان العرض العسكري لدى وصوله إلى مقر قوة رفحاء، قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني وعدد من القيادات العسكرية.
وفور وصول الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، عُزِف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، وألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.
وألقى قائد القوة الشمالية كلمته التي عبر فيها عن سعادته بزيارة أمير منطقة الحدود الشمالية، وما استمعوا إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمدهم بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والمواطن.
إثر ذلك توجه أمير المنطقة إلى صالة الإيجاز لقيادة القوة، واطلع على إيجاز مرئي لمهمة قيادة القوة.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
02:33 PM
اطلع على إيجاز مرئي لمهمة قيادة القوة ونقل إلى منسوبيها تحيات القيادة
قام أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بزيارة لمقر رفحاء، ونوّه بما تحظى به القوات العسكرية كافة من دعم ورعاية من لدن القيادة الرشيدة.
ونقل الأمير "فيصل" لمنسوبي القوة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأشار إلى كفاءة وبسالة رجال القوات العسكرية من جميع القطاعات، والمرابطة على الحدود، الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن.
وقال أمير المنطقة في كلمته: يتجدد فخرنا بكم، واعتزازنا ببطولاتكم وانتصاراتكم، فلكم تحية إجلال وإكبار وتقدير على ما تقدمونه من تضحيات بطولية في ميدان الشرف والعزة والمجد.
وسأل أمير منطقة الحدود الشمالية، الله العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه.
وكان في استقباله في ميدان العرض العسكري لدى وصوله إلى مقر قوة رفحاء، قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني وعدد من القيادات العسكرية.
وفور وصول الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، عُزِف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، وألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.
وألقى قائد القوة الشمالية كلمته التي عبر فيها عن سعادته بزيارة أمير منطقة الحدود الشمالية، وما استمعوا إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمدهم بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والمواطن.
إثر ذلك توجه أمير المنطقة إلى صالة الإيجاز لقيادة القوة، واطلع على إيجاز مرئي لمهمة قيادة القوة.
، في زيارته لقوة رفحاء.. أمير الشمالية: تحية إجلال على بطولاتكم بالميدان ،
المصدر : الخليج 365
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