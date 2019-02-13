، "روحاني" منكسراً ومتراجعاً: نعيش "حالة حرب".. ومستعدون للتفاوض ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية المتردية بسبب العقوبات الأمريكية

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العقوبات الأمريكية تسببت بضغوط على الشعب الإيراني، وأنه يجب على جميع التيارات في إيران أن تشعر بأن البلاد تعيش "ظروف حرب".

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن "روحاني"، الأربعاء، تأكيده استعداد طهران للتفاوض حول قضايا خاصة مع الولايات المتحدة، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن إيران تعيش أوضاعاً اقتصادية متردية بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات عليها، حيث انعكس ذلك سلبياً على حياة المواطنين الإيرانيين، ودفعهم للوقوف في طوابير طويلة للحصول على سلع بأسعار مدعومة.