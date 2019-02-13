، هيئة الإعلام المرئي للمنشآت الصغيرة: الفرص الواعدة تنتظركم ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمّت ورشاً في غرف الرياض وجدة والشرقية لشرح اللائحة

نظمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ورش عمل في غرف الرياض وجدة والشرقية؛ بهدف تعريف رجال الأعمال باللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وتركزت محاور الورش حول الفرص الاستثمارية المتنوعة، والتسهيلات التي تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دخول قطاعات الإعلام المختلفة، وكذلك ما تم إلغاؤه من اشتراطات سابقة لعدد من التراخيص كالشهادة الدراسية والضمان البنكي.

وأوضحت الهيئة أن دليل المستثمر الذي أطلقته بالتزامن مع اللائحة يقدم تفاصيل واضحة للخطوات الواجب اتباعها لإتمام إجراءات التراخيص اللازمة ليتمكن المستثمر المحلي والأجنبي من ممارسة جميع الأنشطة الإعلامية بكل أنواعها المرئية والمسموعة.

وذكرت أن اللائحة استطاعت إيجاد حلول متكاملة لتنظيم هذا القطاع ووضع ضوابط تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، حيث أصبحت الأنشطة الحالية شاملة لجميع قطاعات الإعلام المرئي والمسموع بما يزيل أي ضبابية قد تواجه المتقدمين على التراخيص.

وقالت الهيئة إنها تعد بمثابة نقطة تحول في خلق بيئة تنافسية تعود بالنفع على الوطن والمواطن، مما يسهم بشكل فاعل في نمو الاقتصاد وتوليد الوظائف في شتى الأنشطة.

وأضافت أن العمل متواصل على تعزيز وتحسين قطاع الإعلام المرئي والمسموع وتهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الإعلامية الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

وتأتي اللائحة التنفيذية في إطار تنظيمي مضمون يسهم في تفعيل القطاع الإعلامي ويضمن منهجيةً واضحةً لجميع أصحاب المصلحة من المنشآت والعاملين في هذا القطاع من خلال بنودها ودليل التراخيص وجدول المخالفات الملحقين بها.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أنها تعمل على تطوير استراتيجيتها الخاصة بالترفيه المنزلي المقدم للمواطن والمقيم من خلال تعزيز الأطر التنظيمية وتحسين الإجراءات الداخلية والخارجية، وكذلك استقطاب مرخَّصين أكثر لخيارات ترفيهية أكبر.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تواصل جهودها لتفعيل منظومة بيئة الإعلام المرئي والمسموع وإزالة العقبات من أمام المستفيدين والمستثمرين المحليين والعالميين.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى تطوير هذا المجال لتقديم خدمات ذات جودة عالية ومحتوى مهني يتسم بالتنوع والتنافسية والاستدامة، حيث تعنى بتنظيم قطاعات الإعلام المرئي والمسموع في كل جوانب البث والإنتاج والتوزيع، وكذلك بتقنين المحتوى الإعلامي.