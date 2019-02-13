، بعد قاتل المضاربة الجماعية والممثل بضحيته.. شرع الله يطال "النوافلة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - 3 أحكام نفّذتها "الداخلية" اليوم بينها اثنان "قصاص" والثالث "قُتِل تعزيراً"

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب محظورة بمنطقة تبوك.

وقالت "الداخلية": قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

وأضافت: تم القبض على المدعو طلال عبدالله النوافلة "أردني الجنسية" عند قيامه بتهريبه كمية من الحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسِب له، وإحالته إلى المحكمة، وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسِب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وأردفت "الداخلية": تم تنفيذ حكم القتل بالجاني طلال عبدالله النوافلة، اليوم الأربعاء 6/ 8/ 1440هـ في منطقة تبوك.

وتابع البيان: أعلنت وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدةً منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وفي وقت سابق اليوم، شهدت مدينة نجران تنفيذ وزارة الداخلية لحكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه عدة طعنات، مما أدى إلى وفاته والتمثيل به وتشويه وجهه وقطع أنفه وفصله عن قاعدته بعد قتله، كما نفذت وزارة الداخلية، الأربعاء، حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي بالمدينة المنورة كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته، إثر مضاربة جماعية.

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