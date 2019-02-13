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حظي معرض وفعاليات "الفهد.. روح القيادة"، منذ انطلاقته بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، بزيارة شخصيات بارزة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، حيث زاره الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، ووكلاء وزارة الإعلام الكويتية.
وزار المعرض كذلك، الأمير متعب بن سعود بن سعد، والفنان الكويتي مشاري البلام.
واطلعت جميع الشخصيات على أجنحة المعرض التي توثق رحلة الملك فهد بن عبدالعزيز وإنجازاته المحلية والخليجية والعربية والدولية، وتجسد عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وأكد الأمير سلطان بن سعد أن استضافة دولة الكويت للمحطة الخارجية الأولى للمعرض، تجسد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ودليل على متانة روابط الأخوة بين الشعبين تحت ظل قيادتين حكيمتين للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وقال: تنظيم المعرض الذي صمم بتقنية تفاعلية حديثة وبجهود كبيرة، سلط الضوء على سيرة رجل عظيم هو الملك فهد بن عبدالعزيز الذي يكنّ له الجميع كل المحبة والاحترام والتقدير.
بدوره، أكد الشيخ أحمد الناصر الصباح أن معرض "الفهد.. روح وقيادة" يجسد بصورة واقعية ومنطقية العلاقات الراسخة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
واعتبر الوزير "الجبري" أن معرض "الفهد.. روح القيادة"، يبرز عمق العلاقات التاريخية بين البلدين حكومة وشعباً، واختيار الكويت كمحطة خارجية أولى للمعرض يعكس العلاقات التاريخية الأخوية العميقة بين البلدين.
الكويت.. شخصيات بارزة تزور معرض "الفهد.. روح وقيادة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
حظي معرض وفعاليات "الفهد.. روح القيادة"، منذ انطلاقته بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، بزيارة شخصيات بارزة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، حيث زاره الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، ووكلاء وزارة الإعلام الكويتية.
وزار المعرض كذلك، الأمير متعب بن سعود بن سعد، والفنان الكويتي مشاري البلام.
واطلعت جميع الشخصيات على أجنحة المعرض التي توثق رحلة الملك فهد بن عبدالعزيز وإنجازاته المحلية والخليجية والعربية والدولية، وتجسد عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وأكد الأمير سلطان بن سعد أن استضافة دولة الكويت للمحطة الخارجية الأولى للمعرض، تجسد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ودليل على متانة روابط الأخوة بين الشعبين تحت ظل قيادتين حكيمتين للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وقال: تنظيم المعرض الذي صمم بتقنية تفاعلية حديثة وبجهود كبيرة، سلط الضوء على سيرة رجل عظيم هو الملك فهد بن عبدالعزيز الذي يكنّ له الجميع كل المحبة والاحترام والتقدير.
بدوره، أكد الشيخ أحمد الناصر الصباح أن معرض "الفهد.. روح وقيادة" يجسد بصورة واقعية ومنطقية العلاقات الراسخة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
واعتبر الوزير "الجبري" أن معرض "الفهد.. روح القيادة"، يبرز عمق العلاقات التاريخية بين البلدين حكومة وشعباً، واختيار الكويت كمحطة خارجية أولى للمعرض يعكس العلاقات التاريخية الأخوية العميقة بين البلدين.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
02:20 PM
سلطان بن سعد: التصميم تميز بأنه ذو تقنية تفاعلية حديثة
حظي معرض وفعاليات "الفهد.. روح القيادة"، منذ انطلاقته بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، بزيارة شخصيات بارزة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، حيث زاره الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، ووكلاء وزارة الإعلام الكويتية.
وزار المعرض كذلك، الأمير متعب بن سعود بن سعد، والفنان الكويتي مشاري البلام.
واطلعت جميع الشخصيات على أجنحة المعرض التي توثق رحلة الملك فهد بن عبدالعزيز وإنجازاته المحلية والخليجية والعربية والدولية، وتجسد عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وأكد الأمير سلطان بن سعد أن استضافة دولة الكويت للمحطة الخارجية الأولى للمعرض، تجسد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ودليل على متانة روابط الأخوة بين الشعبين تحت ظل قيادتين حكيمتين للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وقال: تنظيم المعرض الذي صمم بتقنية تفاعلية حديثة وبجهود كبيرة، سلط الضوء على سيرة رجل عظيم هو الملك فهد بن عبدالعزيز الذي يكنّ له الجميع كل المحبة والاحترام والتقدير.
بدوره، أكد الشيخ أحمد الناصر الصباح أن معرض "الفهد.. روح وقيادة" يجسد بصورة واقعية ومنطقية العلاقات الراسخة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
واعتبر الوزير "الجبري" أن معرض "الفهد.. روح القيادة"، يبرز عمق العلاقات التاريخية بين البلدين حكومة وشعباً، واختيار الكويت كمحطة خارجية أولى للمعرض يعكس العلاقات التاريخية الأخوية العميقة بين البلدين.
، الكويت.. شخصيات بارزة تزور معرض "الفهد.. روح وقيادة" ،
المصدر : الخليج 365
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