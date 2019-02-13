، جامعة الطائف تطرح وظائف إدارية وفنية للرجال والنساء ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مقرها الرئيس وكلياتها الجامعية في تربة والخرمة ورنية

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة في مقرها الرئيس في الطائف وكلياتها الجامعية في "رنية والخرمة وتربة"، مشيرة إلى أنها ترغب في شغلها بالمواطنين السعوديين المؤهلين (من غير الموظفين)، وذلك عن طريق المسابقة.

وتشمل الوظائف المتاحة "وظيفة مساعد إداري للنساء ووظيفة سكرتير بالمرتبة السادسة للرجال"، وكلاهما على المرتبة السادسة في المقر الرئيس للجامعة بالطائف، إضافة إلى "وظائف فني مختبر على المرتبة الخامسة للرجال والنساء في الكليات الجامعية بتربة والخرمة ورنية".

وتشمل الوظائف المتاحة كذلك "وظائف مساعد إداري بالمرتبة الرابعة للرجال في المقر الرئيس للجامعة بالطائف والكليتين الجامعيتين بتربة والخرمة، ووظيفة سكرتير بالمرتبة الرابعة للرجال في الكلية الجامعية برنية، وأخيراً وظائف مراقبي أمن وسلامة للرجال والنساء في الكليات الجامعية بتربة والخرمة ورنية".

وأوضحت جامعة الطائف أنه يمكن الاطلاع على الشروط والتقديم على الوظائف الشاغرة وإرفاق المستندات من طريق موقعها الإلكتروني (www.tu.edu.sa)، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 12 جمادى الآخرة الحالي وحتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 23 من الشهر نفسه.

وبخصوص المستندات المطلوب إرفاقها، بيّنت الجامعة أنها تشمل "صورة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة، وصورة واضحة من الهوية الوطنية، وصورة من الخبرات العملية المطلوبة للوظيفة، ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية، وخطاب من جهة العمل موضحاً به مسمى الوظيفة ومحدداً به بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة".

ونبهت الجامعة إلى ضرورة أن يحرص المتقدم أو المتقدمة على طباعة نموذج التقديم على الوظيفة والاحتفاظ به ومتابعة موقع الجامعة لمعرفة نتائج القبول المبدئي، وكذلك على رفع كامل المستندات المطلوبة من خلال رابط التقديم ليتم النظر في الطلب. وأوضحت أنها ستضطر آسفة لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة، وكذلك أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة.