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عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية، 4 ورش عمل على هامش المؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة"، الذي بدأ أعماله اليوم بالرياض، والتي شارك فيها 200 قائد ورائد كشفي من مختلف قطاعات جمعية الكشافة ومن المهتمين بالشأن البيئي.
وخُصصت الورشة الأولى للاستراتيجية الوطنية للبيئة، والتي أدارها المستشار في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن حريري، وجاءت الورشة الثانية عن كيفية تحديد الأثر الاجتماعي للعمل التطوعي الكشفي وأدارها رئيس مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي البروفيسور لارس كوليند؛ فيما جاءت الورشة الثالثة عن طريقة ربط البرامج الكشفية بالبيئة وأدارها نائب رئيس لجنة الموارد المالية في إقليم الباسفيك الكشفي الدكتور إليف وانغ تنغ، وأدار المديرُ العالمي لتطوير الكشفية بالمنظمة الكشفية العالمية الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم الورشةَ الرابعةَ التي تناولت التربية البيئية الكشفية وعلاقاتها بأهداف التنمية المستدامة.
"الكشافة" تعقد 4 ورش عمل مصاحبة للمؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية، 4 ورش عمل على هامش المؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة"، الذي بدأ أعماله اليوم بالرياض، والتي شارك فيها 200 قائد ورائد كشفي من مختلف قطاعات جمعية الكشافة ومن المهتمين بالشأن البيئي.
وخُصصت الورشة الأولى للاستراتيجية الوطنية للبيئة، والتي أدارها المستشار في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن حريري، وجاءت الورشة الثانية عن كيفية تحديد الأثر الاجتماعي للعمل التطوعي الكشفي وأدارها رئيس مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي البروفيسور لارس كوليند؛ فيما جاءت الورشة الثالثة عن طريقة ربط البرامج الكشفية بالبيئة وأدارها نائب رئيس لجنة الموارد المالية في إقليم الباسفيك الكشفي الدكتور إليف وانغ تنغ، وأدار المديرُ العالمي لتطوير الكشفية بالمنظمة الكشفية العالمية الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم الورشةَ الرابعةَ التي تناولت التربية البيئية الكشفية وعلاقاتها بأهداف التنمية المستدامة.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
01:50 PM
مشاركة 200 قائد ورائد كشفي بمختلف قطاعات الجمعية والمهتمين بالشأن البيئي
عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية، 4 ورش عمل على هامش المؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة"، الذي بدأ أعماله اليوم بالرياض، والتي شارك فيها 200 قائد ورائد كشفي من مختلف قطاعات جمعية الكشافة ومن المهتمين بالشأن البيئي.
وخُصصت الورشة الأولى للاستراتيجية الوطنية للبيئة، والتي أدارها المستشار في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن حريري، وجاءت الورشة الثانية عن كيفية تحديد الأثر الاجتماعي للعمل التطوعي الكشفي وأدارها رئيس مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي البروفيسور لارس كوليند؛ فيما جاءت الورشة الثالثة عن طريقة ربط البرامج الكشفية بالبيئة وأدارها نائب رئيس لجنة الموارد المالية في إقليم الباسفيك الكشفي الدكتور إليف وانغ تنغ، وأدار المديرُ العالمي لتطوير الكشفية بالمنظمة الكشفية العالمية الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم الورشةَ الرابعةَ التي تناولت التربية البيئية الكشفية وعلاقاتها بأهداف التنمية المستدامة.
، "الكشافة" تعقد 4 ورش عمل مصاحبة للمؤتمر العالمي "الكشفية وحماية البيئة" ،
المصدر : الخليج 365
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