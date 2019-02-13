، تخصيص يومين لمنافسات "طبع الإبل" في مهرجان الملك عبدالعزيز ‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - لاستعراض أفضل طبع للإبل على عدة مراحل تُبرز مدى تجاوبها مع راعيها

حددت اللجان المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، مواعيد منافسات مسابقة "طبع الإبل"، التي يتفرد بإقامتها المهرجان على مستوى الوطن العربي، وستقام طوال يومين في ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد الجنوبية للدهناء.

وتقررت انطلاقة المرحلة الأولى من المسابقة يوم 21 فبراير الجاري، عقب تأهل 14 متسابقاً إليها، كما حددت اللجان المنظمة للمهرجان، إقامة المرحلة النهائية بثمانية متسابقين يوم الجمعة 22 فبراير الجاري.

وتستعرض المسابقة أفضل طبع للإبل على عدة مراحل، تُبرز مدى تجاوبها مع راعيها، كما يتنافس أهل الطبع على استجابة الرواحل لأصواتهم، بالإضافة إلى استجابتها لندائهم بعد قيادتها من الرحول.

وشهد الموسم الثاني من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، استحداث المسابقة التي لاقت جماهيرية واسعة، وأحدثت أصداء واسعة، أبرزت مدى علاقة الإبل بمالكيها، في تنافسية ميدانية تستند إلى ترجيح المحكمين المختصين.