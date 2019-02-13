، اليوم.. جمعية "إنسان" تختتم دورة "المالية لغير الماليين" بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمرت 3 أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية ومشاركة 30 موظفاً

اختُتمت اليوم دورة "المالية لغير الماليين" التي نظّمتها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" لمنسوبيها، واستمرت لمدة 3 أيام، بمعدل 16 ساعة تدريبية، في مقر الإدارة العامة.. وشارك فيها نحو 30 موظفاً من فروع الرياض.

وقدّم الدورة المستشار المالي عبدالرحمن بن سالم السيف، وتهدف الدورة إلى تثقيف الموظفين وزيادة المعرفة لديهم بالأمور المالية.

وتَضَمّنت محاور الدورة أهم المصطلحات المالية، والفروض والمبادئ المحاسبية، وكذلك القيد المحاسبي، وأسس المحاسبة المالية في الوحدات الحكومية، إضافة إلى عناصر القوائم المالية، والميزانية النقدية التقديرية، وأهم البرمجيات المحاسبية، والتحليل المالي، والأجهزة الرقابية، والأساليب الحديثة في الأجهزة والمراقبة، والرقابة والمراجعة المالية في المملكة العربية السعودية.

وتحرص جمعية "إنسان" على تقديم الدورات المكثفة لمنسوبيها؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ لا سيما وأن الجمعية باتت ترعى نحو 40.000 يتيماً ويتيمة وأرملة تقدم لهم الرعاية الشاملة والخدمات المتنوعة عبر 19 فرعاً منتشرة في محافظات منطقة الرياض.