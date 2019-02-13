، هذا ما فعله لاعبو الهلال مع طفل متلازمة داون.. لم يخرج إلا والكرة بحوزته ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مشهد إنساني طريف لاقى إعجابَ وتصفيق جماهير ملعب جامعة الملك سعود

أظهر مقطع فيديو موقفاً إنسانياً وطريفاً لطفل من ذوي متلازمة داون، في مباراة الهلال والقادسية، أمس على ملعب جامعة الملك سعود، بعد أن أصر على البقاء في الملعب؛ رافضاً الخروج حتى تقدم إليه حارس الهلال "العماني علي الحبسي"، وتبادل معه لعب الكرة.

وبعد ذلك رفض مرة أخرى الخروج، حتى اقترب منه لاعبو الهلال وسار معهم إلى منتصف ملعب المباراة، وقدّموا له الكرة؛ فأخذها وخرج في النهاية بإرادته من الملعب وسط إعجاب وتصفيق الجمهور!