، استعرض معه العلاقات الأخوية.. الملك يستقبل وزير داخلية عمان ،

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي.
ونقل "البروسعيدي" لخادم الحرمين الشريفين، تحيات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان؛ فيما أبدى الملك تحياته له.
وتضمّن اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية، وأهمية التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
كما حضره من الجانب العماني: وكيل وزارة الداخلية المهندس خالد البوسعيدي، ومساعد المفتش العام للشرطة للعمليات اللواء حمد الحاتمي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد البوسعيدي.
استعرض معه العلاقات الأخوية.. الملك يستقبل وزير داخلية عمانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-13
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي.
ونقل "البروسعيدي" لخادم الحرمين الشريفين، تحيات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان؛ فيما أبدى الملك تحياته له.
وتضمّن اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية، وأهمية التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
كما حضره من الجانب العماني: وكيل وزارة الداخلية المهندس خالد البوسعيدي، ومساعد المفتش العام للشرطة للعمليات اللواء حمد الحاتمي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد البوسعيدي.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
01:25 PM
"البوسعيدي" نقل تحيات السلطان قابوس إلى خادم الحرمين الشريفين
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي.
ونقل "البروسعيدي" لخادم الحرمين الشريفين، تحيات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان؛ فيما أبدى الملك تحياته له.
وتضمّن اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية، وأهمية التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
كما حضره من الجانب العماني: وكيل وزارة الداخلية المهندس خالد البوسعيدي، ومساعد المفتش العام للشرطة للعمليات اللواء حمد الحاتمي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد البوسعيدي.
، استعرض معه العلاقات الأخوية.. الملك يستقبل وزير داخلية عمان ،
المصدر : الخليج 365
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