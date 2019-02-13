عبدالرحمن بن مساعد يقصف جبهة مذيع الجزيرة جمال ريان

سخر الأمير عبدالرحمن بن مساعد من مذيع قناة الجزيرة القطرية المحرضة، وزعمه بأنه يتعرض للهجوم بألفاظ بذيئة من السعوديين، ما اضطره لحظرهم.

وقال بن مساعد قاصفًا جبهة ريان: ” لا غرابة في أن يكون هذا أقدم مذيعي الجزيرة فنهجهما واحد الكذب ببجاحة وبلا حياء ” .

وتابع: ” أريد مثالًا على بذاءتي المزعومة، هو من اقتحم منشني مفتريًا علي بما لم أقله وحين ناقشته بمنطق وأعيته الحجة هرب يجر أذيال الخيبة عبر البلوك ” .

وأضاف الأمير: ” كل ماقلته عنه جمال ” رأيان ” لأنه يتبنى الرأي ونقيضه دون خجل ” .

واستكمل ساخرًا: ” أما شر البلية الذي لا يضحك! هو قوله :- بعد ذلك سوف أرفع البلوك.. ما أصعب الحياة وأشقاها دون ذلك.. لم يغمض جفني ولم يهنأ لي طعام وضلت الإبتسامة طريق شفتي منذ أن عملت لي بلوك ” .

واختتم : ” لا أشتم ولا أستسيغ البذاءة ولكنني هذه المرة سأفعل وأقول لك:- ياجمال ريان ” .