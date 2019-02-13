السعودية تختار هذا الشخص لمهمة تنتهي في 2023

اختارت السعودية فرنسيا وفريقه من أجل المشاركة في مهمة تنتهي في 2023. وأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اختيار المعماري الفرنسي العالمي جان نوفيل، لقيادة تصميم منتجع شرعان، الذي يتم افتتاحه في 2023، بحسب عكاظ . وجان نوفيل هو مصمم متحف اللوفر بأبوظبي، وهو فرنسي، أسس أول مكتب له في السبعينيات، وحاز على أول تكريم له عام 1983، وحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي عام 1987.

وصمم جان نوفيل معهد العالم العربي في باريس بعد مبادرة من الملك خالد بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي جيسكار ديستان عام 1980.

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