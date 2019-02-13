الداخلية تقتص من قاتل «توفيق الرشيدي» بالمدينة المنورة

أطلق النار على الضحية خلال مضاربة جماعية..
نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بالمدينة المنورة، وذلك بعدما أقدم المدعو، أحمد بن فواز بن نواف الرشيدي (سعودي الجنسية) على قتل، توفيق بن نويجي بن نخيلان الرشيدي (سعودي الجنسية) عبر إطلاق النار عليه، إثر مضاربة جماعية.
وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا.
وفيما تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، فقد صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني المذكور، بالسجن العام في منطقة المدينة المنورة.
وشددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وحذرت في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
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