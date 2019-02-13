وزير التعليم يرعى الملتقى العلمي الثاني.. الإثنين

تنظم عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود، الإثنين المقبل، «ملتقى البحث العلمي»، تحت عنوان «الاستثمار في البحث العلمي.. فرص وتحديات»، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وبحضور عدد من ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالشأن العلمي في المملكة.

وقال عميد البحث العلمي بجامعة الملك سعود، رئيس ملتقى البحث العلمي الدكتور خالد الحميزي، إن الملتقى الذي سيستمر 4 أيام؛ يهدف إلى عرض ومناقشة فرص الاستثمار في البحث العلمي وإثراء الاقتصاد المعرفي، من خلال النظر في الأولويات البحثية الوطنية المتخصصة والهادفة لتوظيف المخرجات البحثية من جامعة الملك سعود بما يخدم وطننا الغالي، ويحقق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد المعرفي.

وبيّن الحميزي أن الملتقى يهدف كذلك إلى مناقشة كل الآليات الممكنة للاستفادة من نتائج ومخرجات البحوث العلمية في جميع التخصصات، وتعظيم أثرها في مواجهة التحديات التي يواجهها مجتمعنا، ويقدم الحلول التي تُسهم في التنمية، وسيضم الملتقى ندوة رئيسة تتبع حفل الافتتاح يشارك فيها متحدثون من داخل وخارج المملكة، تركز على مشكلة البحث العلمي في الدول العربية وضعف تأثيره.

وأضاف الحميزي أن الملتقى يصحبه إقامة خمس دورات تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات البحث العلمي موجهة للباحثين الجدد وطلاب الدراسات العليا، ويتضمن الملتقى اللقاء العلمي الثاني لطلبة البكالوريوس الذي يقدم عروضًا من الطلبة المشاركين في برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس، ومسابقة للملصقات العلمية، و8 ورش تدريبية مخصصة لطلاب البكالوريوس ومتاحة لجميع الطلبة من داخل وخارج الجامعة.

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وأشار الحميزي إلى أنه سيُقام، على هامش الملتقى، معرض مصاحب يهتم بالتعريف بجميع برامج ومبادرات عمادة البحث العلمي ومخرجاتها البحثية، تشارك فيه مجموعة من الجهات الخارجية ومراكز البحوث والمعاهد والكليات العلمية والصحية والإنسانية، من خلال أركان تعريفية توضح إنجازات ومخرجات أبحاث ومشروعات ومنتجات كل جهة مشاركة، علاوة على عرض لمشروع إنشاء «منصة الاستثمار المعرفي»؛ لتسويق مخرجات البحث العلمي من الجامعة والمقدّم من وكالة عمادة البحث العلمي للأقسام النسائية.

من جهته أوضح وكيل عمادة البحث العلمي للتطوير والجودة بجامعة الملك سعود، رئيس اللجنة الإعلامية بالملتقى، الدكتور أحمد الدريويش، أن الملتقى يستهدف القيادات الأكاديمية في جامعات المملكة والقيادات المهتمة في البحث العلمي في الوزارات والهيئات الحكومية، والمهتمين بالبحث العلمي في مراكز البحوث المتخصصة، وطلبة الدراسات العليا و البكالوريوس في كل الجامعات، والجهات المساندة في تفعيل البحث العلمي لما يخدم المجتمع، والقطاع الخاص والداعم للأبحاث المتخصصة.

في سياق آخر؛ نظمت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني «مسار» ورشة عمل لمناقشة «المسودة النهائية لمعايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني»، برعاية رئيس الهيئة الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، وبمشاركة 30 جهة في القطاعين العام والخاص، تُمثل جهات التوظيف والتدريب والجهات المنظمة والمشرفة على سوق العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.

وأوضح الأمير أن الورشة تأتي لأهمية التواصل الفعّال مع شركاء المركز في رسالته وحرص الهيئة على أخذ مرئيات أصحاب المصلحة حول معايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني، التي ستسهم في الارتقاء بجودة برامج التدريب في القطاعين العام والخاص بما سيحقق التميز لها، مشيرًا سموه إلى أن المعايير ستمكن من التأكد أن منشآت التدريب لديها آليات تضمن تحقيق جودة البرامج والاحتياجات المختلفة لسوق العمل.