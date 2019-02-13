للمرة الأولى عالميًّا.. تطبيق تقنية «صفر رجيع ملحي» بمحطة أملج

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنّ أكبر منتج للمياه المحلاة بالعالم يطبِّق تقنية «صفر رجيع ملحي» بمحطة تحلية أملج بمحافظة تبوك.

وأفادت المؤسسة في بيان، أصدرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، بأنّ هذه التقنية يتم تطبيقها للمرة الأولى في العالم.

وأضاف البيان أنّ هذه التقنية تأتي تطبيقًا لنتائج معهد الأبحاث الداعمة لتوجهات المملكة في الحفاظ على البيئة، فيما تحقّق هذه التقنية الاستفادة الكاملة من مياه الرجيع الملحي بعد استخلاص الأملاح والمعادن.

وتولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بمجال تحلية المياه المالحة، ويكثر عدد المحطات في هذا المجال.

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و«تحلية المياه» يطلق عليها أيضًا الإعذاب أو إزالة الملوحة، وهي سلسلة من العمليات الصناعية تجرى لإزالة كل أو جزء من الأملاح الزائدة والمعادن من المياه، وقد يستخدم هذا المصطلح إلى إزالة الأملاح والمعادن الذائبة في الماء، ويمكن تحلية مياه البحر؛ لتصبح من الممكن استخدامها في الحياة العملية كالزراعة والشرب والصناعة.

يهتم بهذا العلم التطبيقي حاليًّا عدد كبير من الدول التي تعاني من نقص المياه، ومن المتوقع خلال العشر سنوات المقبلة أن ينمو تطبيق هذا العلم بشكل كبير؛ نظرًا لما هو متوقع من حدوث أزمات مائية في الكثير من دول العالم.

وتشير بعض الإحصاءات إلى وفاة مئات الآلاف سنويًّا؛ بسبب ندرة المياه النقية لاستخدام الإنسان.

وتتطلب عملية التحلية تقنيات تستهلك طاقة ومالًا بشكل كبير، ويعتبر استهلاك الطاقة في عملية التحلية من المشكلات المهمة والعقبات الصعبة، التي تحتاج تذليلًا، وهي من الأهداف التي يجري العمل عليها في المراكز العلمية، والتي تركز على إيجاد بدائل ذات استهلاك أقل للطاقة وأكثر فاعلية وصداقة للبيئة.

يتنوع توجُّه العالم حاليًّا بين تحلية مياه البحر أو معالجة مياه الصرف الصحي والأمطار وإعادة استخدامها، فأغلب معامل تحلية المياه تقع في الخليج العربي وليبيا، بينما أكثر معامل المعالجة في مناطق متفرقة في العالم؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ودول أوروبا.