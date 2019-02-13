«فيديو الكلب» يدفع الشرطة لإلقاء القبض على مواطن بجازان

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب كلب، عبر ربطه بمركبة وسحله في أحد الشوارع، وهو الأمر الذي أثار استياءً واسعًا على مواقع وشبكات التواصل.

وقال الأمن العام في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: «شرطة جازان تقبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لقيامه بتعمُّد إيذاء حيوان، وتتخذ الإجراءات النظامية بشأنه».

وأشارت المصادر إلى أنَّ الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على المواطن بمحافظة أحد المسارحة، وتمَّ تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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وأثار فيديو تعذيب الكلب حالة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل، وطالب بعضهم بضبط الشخص ومحاسبته على فعلته من قِبل الجهات المختصة، فيما طالب آخرون «الحياة الفطرية» ووزارة البيئة بالتدخل.

وأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في وقتٍ سابقٍ عددًا من العقوبات على مخالفين لنظامَي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بغرامات مالية تجاوزت 500 ألف ريال.

وأكّدت الوزارة أنها ستشرع في معاقبة أيّ شخصٍ تثبت إساءته للحيوانات أو مخالفة الأنظمة، داعية مربي الحيوانات والمنشآت البيطرية، إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والابتعاد عن الممارسات المسيئة للحيوانات، والتبليغ الفوري عن أيّ مخالفات لتلك الأنظمة عن طريق الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ 8002470000 على مدار الساعة.