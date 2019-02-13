«هدف» يعلن 3 شروط لصرف المكافأة المالية لبرنامج «تمهير»

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» شروط استحقاق المكافأة المالية لبرنامج التدريب على رأس العمل «تمهير».

وتتمثل الشروط، حسب بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأربعاء، في أنّ المتدرِّب يستحق صرف المكافأة الشهرية إذا كان حضوره أكثر من 75%، كما يعتمد تاريخ صرف المكافأة على دورات دفع خاصة بالبرنامج، ويكون احتساب المكافأة الشهرية ابتداءً من تاريخ المباشرة المؤكَّد من قِبل صاحب العمل على النظام.

و«تمهير» برنامج تدريب على رأس العمل يستهدف خريجي الجامعات والمبتعثين وتتراوح مُدّته بين ثلاثة إلى ستة أشهر، لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

يعمل البرنامج على إعداد وتطوير مهارات وخبرات الخريجين للمشاركة بفاعلية في سوق العمل، ويحصل المتدرِّب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من فرص حصوله على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته، كما يحصل خلال فترة التدريب على حقائب تدريبية إلكترونية.

Advertisements

يتقاضَى المتدرب مكافأة مالية مقدارها 3000 ريال يُقدِّمها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بالإضافة إلى تغطية تأمين ضد المخاطر.

يتم التقديم من خلال التسجيل على الحساب في طاقات، ثم اختيار قائمة البرامج، ومن ثمّ الضغط على جميع البرامج، واختيار برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل من تلك الصفحة، بعد ذلك الضغط على أيقونة «تقدم هنا»، وتعبئة البيانات الإضافية الخاصة بالبرنامج، ثم المتابعة، وبعد ذلك سيتم التحقق من أهلية المتقدم آليًّا، وبعد التحقق منها يمكن التقديم على الفرص التدريبية المناسبة للشخص، وبعد ذلك تتم عملية المقابلة ومن ثمَّ الموافقة أو الرفض من قبل صاحب العمل، وعند استلام عرض العمل يجب على الشخص قبوله حتى يتم إلحاقه ببرنامج «تمهير»، ويتم بعد ذلك استكمال مراحل العملية التدريبية.

ويشترط البرنامج أن يكون المتقدِّم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وألا يكون المتقدم على رأس العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية إلى عدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، كما يلزم كذلك ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج «تمهير» سابقًا.

ويتطلب البرنامج من المتدربين، إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب، ولا يحق للمتدرب طلب إجازة، وفي الحالات الاضطرارية يمكنه التغيُّب وتحتسب من ضمن نسبة الـ25% المسموح بها في فترة التدريب كاملة، ويتم تقييم صاحب العمل بعد انتهاء فترة التدريب.