تنبيه بسحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وعسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين لمنطقتيْ مكة المكرمة وعسير، بتكوّن سحب رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الرابعة عصرًا، وتتواصل حتى التاسعة مساء.

وتشمل الحالة في منطقة مكة المكرمة: (الكامل، ومدركة، وهدى الشام، والجموم)، كما تشمل في عسير: (محايل، والمجاردة، والنماص).

وكانت الهيئة توقعت حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة؛ ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت المقبل.

وأشارت الهيئة، في تقرير عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إلى أن الحالة الجوية المرتقبة تتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

بدوره؛ توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر، ولطيفة نهارًا، اليوم الأربعاء، قائلًا: «لمصلحتكم البسوا ولبسّوا عيالكم ملابس شتوية ثقيلة، على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض.. المدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية شتوي متوسط، وباقي المناطق ربيعي».

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وكان خبير الأرصاد حسن كراني، قال عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن جبال اللوز والظهر وعلقان بمنطقة تبوك على موعد لاستقبال الزائر القطبي مع نهاية الأسبوع؛ ليغطي بوشاحه الناصع البياض تضاريس تلك المرتفعات بحرارة صغرى دون الصفر.

وأضاف أن الحيطة واجبة في تبوك، بينما يخفف سكان المناطق الأخرى الملابس الشتوية للتمتع بنهاية أسبوع تميل للدفء.

أما الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، فقال: «إن نصف موسم الأمطار في المملكة مضى؛ لكن يتبقى النصف الآخر من الموسم، وهو الأكثر غزارة في الأمطار».

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن نصف موسم الأمطار في بلادنا مضى، وبقي النصف الآخر، وهو كثير، بارك الله فيه، مضيفًا أن معظم السيول التاريخية تحدث في النصف الثاني من موسم الأمطار.

وأشار الحصيني إلى أن النصف الثاني من موسم الأمطار يقع فيه موسم السرايات، وفيه أيضًا المرحلة الانتقالية، وهي مرحلة تتصف بالتقلبات الجوية، وأحيانًا تتشكل فيها السحب العملاقة ذات المطر الغزير، المصحوبة برياح وحبات البَرَد، مطالبًا أمانات المدن بالاستعداد للنصف الثاني من موسم الأمطار.